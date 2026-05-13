Operação da PF em São Pedro da Aldeia combate exploração sexual infantil na internet

O suspeito deverá responder por armazenamento e compartilhamento de mídias de conteúdo de exploração sexual - Foto: Divulgação

O suspeito deverá responder por armazenamento e compartilhamento de mídias de conteúdo de exploração sexual - Foto: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou uma operação em São Pedro da Aldeia para combater crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdos de exploração sexual infantil na internet. Ao longo da ação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um acusado e apreenderam um celular e um HD que serão submetidos à perícia.

A operação integra a Operação Vigilantia Velata, realizada pelo Posto da Polícia Federal em Cabo Frio. A corporação informou que as investigações tiveram início após a identificação de usuários de uma plataforma online acusada de compartilhar arquivos de cenas de abuso infantojuvenil.

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Com o avanço das investigações, os agentes conseguiram identificar o acusado. De acordo com a PF, o homem usava a mesma plataforma digital para guardar e compartilhar arquivos por pelo menos oito anos.

O suspeito deverá responder por armazenamento e compartilhamento de mídias de conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes e outros crimes que ainda podem ser identificados.