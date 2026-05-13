Fiéis celebram Nossa Senhora de Fátima em São Gonçalo, Niterói e Maricá

Nossa Senhora de Fátima, teve aparições registradas seis vezes em Fátima, Portugal, em 1917 - Foto: Divulgação - Arquidiocese de Fortaleza

Nossa Senhora de Fátima, teve aparições registradas seis vezes em Fátima, Portugal, em 1917 - Foto: Divulgação - Arquidiocese de Fortaleza

No dia 13 de maio, é celebrado o Dia de Nossa Senhora de Fátima. A devoção remonta às aparições da santa a três crianças pastoras na cidade de Fátima, em Portugal, em 13 de maio de 1917, quando teria revelado segredos e transmitido mensagens religiosas que se tornaram referência para fiéis em todo o mundo.



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Apesar de as aparições terem ocorrido em Portugal, a devoção a Nossa Senhora de Fátima permanece forte no Brasil. Em cidades como São Gonçalo e Niterói, por exemplo, capelas e igrejas mantêm celebrações especiais em homenagem à santa neste 13 de maio.



Confira a programação das igrejas

São Gonçalo:

Paróquia Nossa Senhora de Fátima: A igreja está localizada na Rua Dr. Pio Borges, 3162, no bairro Barro Vermelho. Há programação durante todo o dia. Haverá santas missas às 11h, ministrada pelo padre Gracielo; às 15h, por Dom Alan; e às 17h, pelo Dom José Francisco. As duas últimas missas serão transmitidas ao vivo. O Santo Terço e o Ofício de Nossa Senhora acontecerão às 13h30. A procissão em homenagem à santa será depois da missa das 17h.

Confira a programação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Paróquia Nossa Senhora de Fátima: O templo em homenagem à santa, está localizado na Rua Juvenal Veiga, em Venda da Cruz. A programação conta com a oração do Terço Mariano às 15h e a Procissão e Santa Missa, às 19h.

Confira a programação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Paróquia São Sebastião e Nossa Senhora de Fátima: A paróquia fica na Rua Eusébio, em Tribobó. Os festejos contam com a oração do Terço da Misericórdia às 15h. Logo em seguida, às 12h30 haverá o Cenáculo Mariano com a Legião de Maria. Por volta das 18h30 será feita a Procissão e às 19h haverá a celebração de uma Santa Missa, seguida de quermesse.

Confira a programação da Paróquia São Sebastião e Nossa Senhora de Fátima | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Niterói

Igreja Nossa Senhora de Fátima: A igreja localizada na Rua Andrade Pinto, 189, no bairro de Fátima, terá Santa Missa da Aparição de Nossa Senhora, às 12h. Um pouco mais tarde, às 17h, haverá a Adoração ao Santíssimo, e às 18h a oração do terço na praça. A procissão terá início às 18h30 e a última Santa Missa, acontecerá às 19h.

Confira a programação na Igreja Nossa Senhora de Fátima | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Paróquia Nossa Senhora de Fátima: stá localizada na Travessa Nossa Senhora de Fátima, 140, em Pendotiba, e conta com programação especial para o dia da santa. Haverá procissão às 18h, saindo da Rua do Clube da Torre em direção à matriz. Logo depois, às 19h, será celebrada uma Santa Missa. Após a celebração, os fiéis poderão aproveitar a noite com brincadeiras e barracas de doces e bebidas.

Confira a programação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Capela Nossa Senhora de Fátima: A capela, localizada na Rua Barão de Mauá, 274, no bairro Ponta D' Areia, em Niterói, preparou uma programação em homenagem a santa com santa missa às 16h, celebrada pelo pároco da Paróquia Santíssima Trindade Trindade, de São Gonçalo, Adriano César. Mais tarde, ás 19h30, haverá uma outra missa, celebrada por Marcos Drummond.

Confira a programação da Capela Nossa Senhora de Fátima | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Clube Português Niterói: O Clube Português em Niterói, localizado na Rua Professor Lara Vilela, no Ingá, organiza a Oração do Santo Terço Mariano, junto à imagem da santa e padroeira do clube às 19h.

Confira o horário da oração do Santo Terço Mariano, no Clube Português, em Niterói | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Maricá

Paróquia Nossa Senhora de Fátima: O templo localizado na Avenida Carlos Marighella, no bairro Jardim Atlântico, preparou programação para todo o dia. Por volta das 10h30 haverá o Terço dos Homens. Às 12h, a Legião de Maria e o Movimento Jesus Misericordioso se reúnem, e no mesmo horário será servido o almoço na cantina da igreja. Em seguida, às 15h, está programada a oração do Terço da Misericórdia com o grupo de oração Servos da Misericórdia. Depois, às 17h, haverá o terço em que as mães rezam pelos filhos. A procissão em homenagem a Nossa Senhora de Fátima ocorrerá às 18h e, em seguida, será celebrada a Missa Solene e Coroação com a catequese.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Sob supervisão de Marcela Freitas