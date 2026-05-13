Cliente agride funcionárias em spa após desentendimento sobre serviço em Icaraí, Niterói

A cliente foi encaminhada para a 77ª DP (Icaraí), onde o caso foi registrado inicialmente como lesão corporal - Foto: Reprodução/ Segurança Presente

A cliente foi encaminhada para a 77ª DP (Icaraí), onde o caso foi registrado inicialmente como lesão corporal - Foto: Reprodução/ Segurança Presente

Uma confusão em uma clínica de Spa em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, terminou em violência com sangue e pânico. Uma cliente de 26 anos foi acusada de agredir duas funcionárias do estabelecimento após ser impedida de utilizar um serviço que, segundo trabalhadores do local, não estava autorizada. A acusada teve que ser algemada e conduzida à 77ª DP (Icaraí).

A clínica está localizada na Rua Miguel de Frias. Segundo informações do Segurança Presente, a cliente relatou que teria recebido um serviço de Spa de presente do namorado. Durante o atendimento, funcionárias identificaram que o procedimento não poderia ser realizado e pediram para que ela deixasse o local. A situação saiu do controle rapidamente e segundo os agentes, a discussão evoluiu para agressões físicas contra uma funcionária de 24 anos e a gerente do estabelecimento, de 42 anos.

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Durante o ataque, de acordo com os policiais, a cliente teria usado um lápis de sobrancelha para perfurar o rosto da funcionária mais jovem, provocando um grande sangramento. A vítima, que seria massoterapeuta, ficou com o rosto todo ensanguentado e marcas de sangue ficaram espalhadas por diferentes pontos do SPA, causando desespero entre clientes e funcionários.

A cliente teria usado um lápis de sobrancelha para perfurar o rosto da funcionária mais jovem | Foto: Reprodução

Equipes do Segurança Presente realizavam patrulhamento pela região e perceberam uma movimentação envolvendo uma viatura da Polícia Civil e um policial à paisana tentando separar a briga entre as mulheres, por volta de 21h15.

Segundo a ocorrência, a cliente estava bastante alterada, não obedeceu às ordens dos agentes para cessar as agressões e precisou ser algemada. As duas funcionárias ficaram feridas e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Elas foram levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, para receberem atendimento médico.

Já a cliente foi encaminhada para a 77ª DP (Icaraí) onde o caso foi registrado inicialmente como lesão corporal. De acordo com a Polícia Civil, os envolvidos prestaram depoimentos na unidade. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), para exame de corpo de delito. O Spa não se pronunciou oficialmente sobre o caso.