Polícia Civil investiga se traficantes do CV teriam saído de São Gonçalo para incendiar delegacia em Saquarema; Entenda

Após a 124ª DP (Saquarema) ter sido alvo de um suposto ataque criminoso na tarde do último sábado (29), a Polícia Civil investiga se o incêndio foi provocado por traficantes do Comando Vermelho (CV) que teriam saído de São Gonçalo para incendiar o local, em represália à prisão de quatro criminosos durante uma operação policial realizada na última quinta-feira (27), na comunidade da Usina, no bairro Jardim Ipitangas, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Entre os presos estava Ellen Vitória Costa da Silva, conhecida como "Sapatrem", apontada como chefe do tráfico de drogas da região. De acordo com informações de uma fonte ligada ao g1, os criminosos teriam se deslocado de São Gonçalo para resgatar na delegacia a liderança citada.

"O incêndio foi provocado, alguém provocou esse incêndio. Curiosamente, isso acontece dois dias depois de prendermos lideranças do Comando Vermelho, no bairro Jardim Ipitangas. Essa presa ficou na delegacia dois dias e foi transferida no mesmo sábado. No sábado à tarde, obtivemos a informação de que um grupo de bandidos de São Gonçalo, do Comando Vermelho, iria resgatar essa liderança da delegacia. Logo após recebermos essa informação, foi provocado o incêndio. Estamos apurando a autoria desse crime", disse uma fonte ao g1.

Entenda o ocorrido

O incidente ocorreu após a prisão de Elem, que foi transferida para um presídio de segurança máxima. Segundo fontes da Polícia Civil, o incêndio na delegacia foi provocado. Os agentes apuram se o crime estaria relacionado a prisão.

Várias motos que estavam apreendidas no pátio da delegacia foram destruídas pelo fogo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas consumindo os veículos. O Corpo de Bombeiros de Araruama foi acionado e controlou o incêndio. Ninguém ficou ferido.

Neste domingo (30), a 124ª DP (Saquarema) fez uma operação no bairro Jardim Ipitangas em busca de criminosos do Comando Vermelho que fazem parte do tráfico de drogas do bairro e que estariam envolvidos com o incêndio.

Os investigadores também solicitaram imagens de câmeras de segurança da região para ajudar a identificar os responsáveis pelo incêndio.

Ellen foi encaminhada ao sistema prisional.