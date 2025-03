Bares em Cabo Frio são alvos de operação contra furto de energia

Durante operação de combate às irregularidades no consumo de energia realizada na última quarta-feira (26), em Cabo Frio, na Região dos Lagos, a Enel removeu ligações diretas e fraude no medidor de dois bares da mesma rede, conhecidos na cidade.

Durante as inspeções, foram constatadas irregularidades no consumo de energia dos estabelecimentos, que também operam como restaurantes. O responsável pelos estabelecimentos comerciais foi conduzido para a 126ª DP e a ocorrência foi registrada. Já as irregularidades foram removidas pelos técnicos da distribuidora.

Além da Polícia Civil e das equipes técnicas da Enel Rio, a operação contou, ainda, com a colaboração dos peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

Furto de energia é crime

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão, quem faz "gato" de energia também está sujeito a pagar os valores de consumo correspondentes ao período em que ocorreu a irregularidade. Além disso, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica.

As ligações irregulares podem causar ainda curto-circuitos e sobrecargas na rede, bem como ocasionar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da empresa é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%