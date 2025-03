Bebê fica preso debaixo de carro que desceu ladeira e atingiu cinco pessoas em Arraial do Cabo

Um carro, sem motorista, desceu uma ladeira atingindo cinco pessoas, dentre elas, um bebê de um ano, no Centro de Arraial do Cabo, Região dos Lagos. Moradores que presenciaram o acidente precisaram segurar o carro por alguns minutos para retirar a bebê que ficou presa debaixo do automóvel.

Nas imagens, registradas por populares, é possível visualizar duas mulheres vítimas caídas no chão, uma localizada na traseira e a segunda na parte da frente do carro, que desceu a rua de ré. Além das vítimas, também aparecem mochilas infantis, pois próximo ao local do acidente existe uma escola particular.

Leia também:

Dois homens são presos após troca de tiros com policiais em Itaipu



PM de Niterói prende autor de furto em loja e cumpre mandado de prisão contra criminoso procurado

Todos os cinco feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Arraial do Cabo. Das vítimas, quatro, sendo uma criança e a bebê que ficou presa debaixo do veículo, receberam alta, porém, uma mulher de 38 anos, precisou ser submetida a uma cirurgia ortopédica e permaneceu internada.

De acordo com informações da Polícia Civil, o carro estava estacionado na Alameda Pio Doze, que é íngreme, onde o dono do veículo havia ido buscar o filho na escola. A rua é muito movimentada, pois além da escola também há uma igreja no local. No vídeo, pode-se ouvir uma mulher relatando que já havia alertado para o perigo em uma reunião escolar.