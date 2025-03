Delegacia de Saquarema é alvo de suposto ataque criminoso

A delegacia da 124ª DP (Saquarema) foi alvo de um suposto ataque na tarde deste sábado (29). O incidente ocorreu após a prisão de Elem Sapatão, líder do tráfico da comunidade da Usina, que foi transferida para um presídio de segurança máxima. Apesar do incêndio, a Polícia Civil nega que tenha ocorrido um ataque. Segundo a assessoria de imprensa, após o trabalho do Corpo de Bombeiros, foi realizada uma perícia no local. A investigação segue em andamento para apurar as circunstâncias do incêndio.





