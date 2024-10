Tiroteio em Macaé deixa dois mortos em carro de aplicativo

Um carro de aplicativo que trafegava pela Linha Azul, em Macaé, foi alvo de disparos na madrugada desta terça-feira (29). De acordo com as primeiras informações, o condutor do veículo havia iniciado uma corrida na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, com três passageiros que tinham como destino o bairro Lagomar. Durante o trajeto, o veículo foi atingido por disparos, fazendo o motorista perder o controle e cair no canteiro central da via.

Ainda no local do acidente, dois passageiros não resistiram aos ferimentos e morreram. O motorista de aplicativo sobreviveu aos disparos, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde do terceiro passageiro.

Leia também:

Conmebol exige que Peñarol garanta acesso da torcida do Botafogo; Entenda

Moradores da Trindade pedem poda urgente de árvore que encosta na rede elétrica

O local foi isolado pela Polícia Militar, que já iniciou as investigações. Até o momento, as autoridades não comentaram sobre a motivação dos disparos nem sobre a identidade das vítimas, mas reforçam que o caso está sob investigação pela delegacia local.