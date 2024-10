Conmebol exige que Peñarol garanta acesso da torcida do Botafogo; Entenda

A Conmebol enviou um ofício para o Peñarol com a exigência de que o clube uruguaio garanta a segurança e o acesso da torcida do Botafogo no confronto entre os times na próxima quarta-feira (30), às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.

No documento enviado, a entidade sul-americana ressalta que o não cumprimento do pedido pode ser punido com a determinação da realização do jogo com portões fechados, ou com a mudança da partida para outro estádio.

Além disso, ainda segundo o documento da Conmebol, a notificação emitida pelo Ministério do Interior do Uruguai deveria ter sido feita há pelo menos oito dias. Por conta da proximidade do evento, a entidade afirma que cerca de 1.600 ingressos já foram vendidos para a torcida do Botafogo, e que a maioria desses torcedores já está em território uruguaio.

Sendo assim, a Conmebol exige que o Peñarol responda o ofício até às 10h desta terça-feira (29).

Entenda o caso

Nicolas Martinelli, ministro do interior do Uruguai, fez um pedido formal à Associação Uruguaia de Futebol (AUF), para que o jogo de volta da Libertadores, entre Peñarol e Botafogo, que acontece nesta quarta-feira (30), seja realizado com torcida única. A alegação seria de não ter como garantir á segurança á torcida botafoguense, após as confusões que aconteceram no Rio de Janeiro.

Nicolas publicou nas redes sociais, um ofício em nome do Ministério do Interior enviado à AUF, fazendo o pedido, o Peñarol e a segurança do Uruguai argumentam que não há segurança suficiente para torcedores do Botafogo. O pedido foi ecoado pela Associação Uruguaia de Futebol, que concorda com a decisão.

"Diante dos incidentes violentos ocorridos no Rio de Janeiro ocorridos na partida de ida da Copa Libertadores entre Peñarol e Botafogo, decidimos proibir a entrada dos torcedores do Botafogo no Estádio Campeón del Siglo na partida de volta em Montevidéu. Essa medida responde às razões de segurança e busca evitar novos distúrbios entre as torcidas de ambas as equipes", escreveu Nicolas.

"O Ministério reafirma seu compromisso com a segurança nos espetáculos públicos e assegura que tomará todas as medidas necessárias para que o evento aconteça sem incidentes", concluiu o ministro.

A justificativa do clube uruguaio é a preocupação com á segurança dos botafoguenses, devido possíveis novos confrontos no local. Diversos torcedores do Botafogo já estão em Montevidéu para a decisão de quarta-feira (30).