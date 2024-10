Moradores da Trindade pedem poda urgente de árvore que encosta na rede elétrica

Uma árvore localizada na Rua Vicente Dantas, na altura do número 105, no bairro da Trindade, está com galhos sobre a fiação elétrica, causando quedas de energia e até choques em quem passa pela área. Segundo moradores, contatos frequentes com a concessionária Enel não resultaram em uma solução definitiva.

A árvore está nessa situação há cerca de dez anos, e, nesse período, os próprios moradores realizaram uma poda superficial nos galhos que tocavam a fiação, a última delas há três anos. “A última vez foi feita por nós, mas agora ela cresceu demais”, relata Mauro Teixeira, morador de 60 anos.

Entre os problemas gerados pela situação, a instabilidade elétrica se destaca. “Já perdi uma geladeira no ano passado, que foi ressarcida pela Enel, mas com muita dificuldade, e agora uma TV”, conta Mauro, revelando o impacto financeiro que a situação também acarreta.

O problema de choque elétrico é ainda mais grave, afetando moradores e transeuntes. “Recentemente, uma senhora levou um choque, felizmente sem gravidade. Os moradores evitam se aproximar, pois conhecem o risco”, afirma o morador.



A comunidade pede que a árvore seja retirada ou que a poda seja feita por uma equipe especializada, para evitar riscos maiores à segurança dos moradores e de outros cidadãos que circulam pela área.

Procurada, a Enel informou que enviará um técnico ainda esta semana para avaliar a necessidade de intervenção.