Casal que aplicava golpe com vaquinha falsa é preso na Região dos Lagos

Um casal acusado de aplicar golpes usando uma falsa campanha de arrecadação online foi capturado neste sábado (02/03). A dupla estava hospedada em uma pousada em Rio das Ostras, município na Região dos Lagos, e foi encontrada por agentes da 10ª DP (Botafogo), que investigavam o caso nas últimas semanas.

De acordo com as investigações, teria criado um perfil falso nas redes com fotos reais de uma criança doente que não conhecem. Com o perfil, eles abriram uma campanha de arrecadação online, pedindo ajuda de internautas para supostamente custear o tratamento da criança. Além disso, eles também usavam um falso documento médico para atestar o quadro de câncer.

Eles já eram investigados por casos similares. Um parente de um dos envolvidos denunciou o caso para a Polícia Civil, que abriu um inquérito para apurar o crime. Alvos de pedidos de prisão preventiva, os dois foram presos e levados para a 10ª DP (Botafogo). A dupla deve responder por estelionato, falsificação e uso de documento falso.