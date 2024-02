Casal é acusado de aplicar golpe com vaquinha falsa para criança com câncer

A Justiça do Rio está analisando a denúncia de um casal acusado de aplicar um golpe financeiro usando uma vaquinha virtual falsa. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a dupla fez uma campanha fraudulenta de arrecadação de doações, supostamente para ajudar uma criança com câncer.

O casal teria criado um perfil falso nas redes com fotos reais de uma criança doente e um documento médico atestando um quadro grave de câncer. Segundo apuração do MP, porém, a menina que aparece nas imagens não tem vínculo com o casal e o documento apresentado na campanha virtual é falso.

Leia também:

➢ Casal morto em Maricá foi visto em público pela última vez em confraternização

➢ Preso homem que matou torcedor do Vasco em São Gonçalo

Ainda de acordo com a denúncia, o casal tem outras campanhas falsas bem parecidas no histórico.



Em nota, a promotoria informou que "esse tipo de delito gera desprestígio de campanhas legítimas destinadas ao tratamento de pessoas com doenças graves, que, não raro, se amparam em sentimento de compaixão pública por não terem condições financeiras para prover medicamentos e procedimentos médicos necessários".

A denúncia foi recebida pelo Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital e a dupla vai responder por falsificação e uso de documento falso.