Portuguesa procurada pela Interpol é presa no Rio

A Polícia Federal no Rio prendeu, nesta sexta-feira (1), uma cidadã portuguesa que era procurada pela Interpol por tráfico de drogas. Ela será extraditada para o seu país de origem.

A mulher de 38 anos estava foragida da Justiça de Portugal e era procurada pela polícia internacional. Ela foi presa em casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

A ação foi cumprida por policiais federais do Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio de Janeiro (NCI/Interpol/RJ), com apoio da equipe do Setor de Capturas Internacionais da PF (SECINT).



A portuguesa pode ser condenada a até 33 anos de reclusão pela prática de tráfico internacional de drogas.