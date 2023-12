Homem é procurado após matar enteado e tentar matar esposa com 20 facadas, em Cabo Frio

José Carlos de Queiroz está sendo procurado pela Polícia Civil após matar o enteado, de 17 anos, e tentar matar a esposa com mais de 20 facadas, na madrugada desta terça-feira (05), no bairro Foguete, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A mulher está internada no Hospital Central de Emergência (HCE), em estado grave.



O crime aconteceu dentro da residência em que o casal e os dois filhos da mulher moravam. As informações são do portal Rlagos. De acordo com o noticiário, José Carlos desferiu mais de 20 facadas no enteado e na esposa, Ana Paula Queiroz. De acordo com informações preliminares, o autor dos crimes era usuário de drogas.

O adolescente faleceu no local. Já a mulher, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Central de Emergência (HCE), em estado grave. O irmão da vítima, filho do casal, está sob cuidados do Conselho Tutelar. O corpo do jovem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), de Cabo Frio.



O caso foi registrado na 126° DP (Cabo Frio), que segue tentando localizar o autor dos crimes, tipificados como homicídio e tentativa de feminicídio.