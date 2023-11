Homem é preso em flagrante após assaltar pizzaria em Araruama

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (29) após roubar uma pizzaria no Centro de Araruama, na Região dos Lagos.

Chegando no local, os agentes foram informados por um funcionário, que um homem entrou no estabelecimento, sacou um revólver e anunciou o assalto. O assaltante levou todo o dinheiro que tinha no caixa, uma quantia de R$ 363,00.

Após o roubo, o assaltante fugiu e foi seguido pela guarnição, assim que verificaram a ocorrência. Os agentes realizaram um cerco na região e detiveram o acusado, de 42 anos. O homem estava com um simulacro de revólver e a quantia em dinheiro.



Durante a fuga, o suspeito caiu e se machucou, por isso, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e em seguida, encaminhado ao 118ª DP (Araruama). O acusado vai responder por roubo.