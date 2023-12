PM prende em flagrante acusado de tráfico de drogas em Cabo Frio

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite do último domingo (3), em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. A prisão aconteceu na Estrada Velha de Búzios, no bairro Porto do Carro.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que um suspeito estaria vendendo drogas na localidade conhecida como “Colômbia”. Ao chegarem ao local, os agentes avistaram dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos logo perceberam a aproximação da polícia e fugiram.

Os militares fizeram um cerco tático e conseguiram abordar um dos envolvidos, enquanto o outro conseguiu fugir. A equipe arrecadou uma mochila com 233 buchas de maconha, 170 cápsulas de cocaína e 75 pedras de crack.

O acusado foi preso e conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), onde foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas, permanecendo preso.