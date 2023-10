Motorista é esfaqueado e tem carro roubado em São Pedro da Aldeia

Um homem foi esfaqueado e teve o carro roubado na última segunda-feira (02), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A vítima, de 20 anos, foi encontrada caída no chão na Rua D, no bairro Vinhateiro. Ela foi atingida nas regiões do pescoço, tórax e em um dos braços.



O homem foi socorrido e levado para o Pronto Socorro Municipal de São Pedro da Aldeia. Até o momento, a vítima está inconsciente e, segundo a polícia, impossibilitada de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. O carro da vítima, um veículo modelo Chevrolet Classic LS de cor preta, foi levado por criminosos.

O crime foi registrado na 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e autuado como latrocínio - roubo seguido de morte. Até o momento não há informações sobre os autores do crime.