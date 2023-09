Dois homens são presos e um adolescente apreendido por tráfico de drogas em Araruama

Agentes da Polícia Militar prenderam na última quarta-feira (27), dois homens, de 21 e 24 anos, e apreenderam um adolescente, de 14 anos, por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. O caso aconteceu no bairro Praia Seca, em Araruama.

De acordo com informações da PM, uma das equipes recebeu uma denúncia anônima de que três homens estariam vendendo drogas no bairro Praia Seca. Por esse motivo, os agentes foram até o local, fizeram um cerco tático, e realizaram a abordagem ao trio.

Os homens foram presos em flagrante, e com eles, foram apreendidos quatro tabletes de maconha com 3,5 kg cada, 245 saquinhos de cocaína, 19 trouxinhas de maconha, três celulares e material para embalar a droga recebida. Além disso, os policiais também encontraram com os criminosos um revólver calibre 38, com seis munições intactas .

O trio foi levado para a 118ª DP, onde os jovens de 21 e 24 anos foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Até o momento, eles permanecem presos. Já o adolescente, por ser menor de idade, foi autuado por fato análogo aos mesmos crimes, e também permanece apreendido.