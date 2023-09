São Pedro da Aldeia abre concurso público com 294 vagas para a Educação

Prefeito Fábio Pastel com as secretárias de Educação, Sheila Atalla, e de Administração, Roberta Magalhães - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Administração, anuncia a realização do Concurso Público nº 01/2023, com 294 vagas imediatas para a Secretaria Municipal de Educação, além de cadastro reserva. O período de inscrições tem início nesta segunda-feira (02/10) e segue até o dia 31 de outubro, apenas pela internet, no portal do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (https://www.ibam.org.br/). Clique aqui para acessar o Edital com todas as informações necessárias, incluindo o cronograma previsto.

O Concurso engloba o preenchimento dos cargos efetivos de inspetor escolar, orientador educacional, professor docente I (Ciências, Geografia, História, Língua Inglesa, Matemática), professor docente Arte e Educação Física, professor docente II e supervisor pedagógico. As provas objetivas e dissertativas estão previstas para o dia 03 de dezembro.

O último certame realizado em São Pedro da Aldeia aconteceu em 2014. O prefeito Fábio do Pastel falou sobre o momento. “É com muita satisfação que anunciamos o Concurso Público da Secretaria de Educação, esse é um passo muito importante para fortalecermos a nossa rede municipal e garantir um ensino de qualidade aos nossos alunos”, comentou.