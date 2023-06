Saquarema se prepara para o Mundial de Surfe

Realizada pela WSL com apoio da Prefeitura de Saquarema, mais uma etapa do campeonato mundial de surfe está prestes a ser realizado na cidade da Região dos Lagos. Entre os dias 23 de junho e 1º de julho, a Saquarema receberá a oitava etapa do calendário e a única do World Surf League Championship Tour (CT) na América do Sul, o VIVO Rio Pro, apresentado por Corona.

A competição irá reunir, durante 9 dias, a elite do surfe mundial, e, seguindo os resultados de 2022, quando recebeu uma média de 40 mil pessoas por dia nas areias da Praia de Itaúna, comerciantes e empresários da rede hoteleira já estão prontos para receber milhares de turistas e admiradores do esporte. Prova disso é que a ocupação hoteleira já está com 100% das acomodações ocupadas durante os dias de mundial, em um período que é considerado de baixa temporada no município. Para este ano, a expectativa é de 50 mil pessoas nas areias de Itaúna.

➣ 'Superação no Handebol' reabre inscrições para novos atletas

Além da rede hoteleira, o aumento do fluxo econômico também é esperado por outros setores do município, como padarias, sorveterias, restaurantes e mercados que já estão com seus estabelecimentos preparados para o aumento da demanda. A expectativa é que os números obtidos no ano passado sejam ultrapassados. No último ano, o evento gerou um lucro de R$ 73 milhões com 100% de ocupação em toda a rede hoteleira do município.

Leia Mais

➣ Guarda municipal de São Gonçalo sonha em conquistar título de ciclismo na França

➣ Jogadores de Flamengo e Fluminense se apresentam na Seleção

“Eu estou muito feliz e orgulhosa com a consolidação de nossa parceria com a WSL. Poder realizar mais uma vez um dos maiores eventos de surfe do mundo em nossa praia é maravilhoso. Além de movimentar a economia de nosso município, o mundial leva o nome de Saquarema para o mundo, como a Capital Nacional do Surf”, disse a Prefeita, Manoela Peres.

Pronta para receber os melhores surfistas do mundo, o “Maracanã do surfe”, como Saquarema é conhecida internacionalmente, também contará com uma extensa programação de atividades ao longo da competição, com destaque para a apresentação inédita do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça. O espetáculo acontecerá no dia 25 de junho, a partir das 16h.

Prioridade da Prefeitura de Saquarema e da WSL, o compromisso com a questão ambiental será um dos principais pilares deste ano. Assim como em 2022, diversas ações de sustentabilidade e educação ambiental serão realizadas durante a competição que poderão contar com o apoio das equipes de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e da Fiscalização de Posturas. A limpeza e a manutenção das praias será realizada pelas equipes da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos, que já aumentou seu efetivo para a região. A Prefeitura também conta com o apoio da população para garantir o sucesso do Campeonato.