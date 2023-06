Jogadores de Flamengo e Fluminense se apresentam na Seleção

Os jogadores Ayrton Lucas e Pedro, do Flamengo, e André, do Fluminense, se apresentaram nesta terça-feira à seleção brasileira, em Barcelona. A seleção disputará dois amistosos, o primeiro no sábado (17), contra Guiné, na Espanha, e o segundo na terça-feira (20), contra Senegal, em Portugal.

O grupo que foi convocado para os dois jogos já está quase completo, com a chegada do trio dos times cariocas, só faltam Ederson, campeão da Liga dos Campeões no último sábado (10), e Robert Renan se apresentarem. Ambos os jogadores se unirão ao grupo nesta quarta-feira.

Aliás, o trio carioca seria quarteto, se não fosse a lesão de Nino, do Fluminense, que igual a Ayrton Lucas, tinha sido convocado pela primeira vez. André, seu companheiro de clube comentou sobre a situação e desejou melhora para o atleta.



"Muito triste. Nino é meu companheiro de quarto, estava compartilhando a alegria dele comigo, iríamos chegar juntos aqui. Deus sabe das coisas. Quero mandar um abraço para ele e desejar ótima recuperação, vai dar tudo certo." disse o volante.