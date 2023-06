'Superação no Handebol' reabre inscrições para novos atletas

A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo reabre as inscrições para o projeto "Superação no Handebol". Nessa etapa, a pasta busca meninos e meninas de 12 a 15 anos. Mais de 70 jovens já foram inscritos no projeto e passaram por "peneira".

O Superação no Handebol foi criado com a ideia de formar um time que será base para competições de alto rendimento da modalidade, resgatando o protagonismo dos gonçalenses nas quadras.

O projeto, que é uma parceria da Secretaria de Esporte e Lazer de São Gonçalo com o Ministério do Esporte, através da Secretaria de Esporte de Alto Rendimento, já conta com times femininos e masculinos competindo torneios. No último mês, as equipes participaram do Torneio Início - uma apresentação para o Campeonato Estadual que contou com a presença de 10 times de diversos municípios do Rio -, na categoria cadete. O grupo masculino também jogou a Taça Sudeste, na cidade de Arujá, em São Paulo.

As inscrições para o Superação no Handebol podem ser feitas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h, no Clube Esportivo Mauá, onde ocorrem os treinos.

O corpo técnico do projeto é formado por atletas campeões da categoria. Zezé Sales, coordenadora do "Superação", é uma das maiores jogadoras de handebol do Brasil, sendo 22 vezes seguidas campeã estadual jogando pelo Clube Esportivo Mauá, de 1985 a 2006, além da grande conquista da primeira medalha de ouro do handebol feminino nos Jogos Pan-Americanos de 1999, em Winnipeg.

A treinadora da equipe feminina é Daly, tricampeã dos Jogos Pan-Americanos, com participação na seleção brasileira de handebol feminino que foi pela primeira vez aos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney. O técnico do time masculino é Marcus Vinícius Lopes, o Tio Roy, também ex-atleta da seleção brasileira de handebol.

Os atletas Anna Karollyne Silva e Anderson Armond são os auxiliares técnicos das equipes