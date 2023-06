Guarda municipal de São Gonçalo sonha em conquistar título de ciclismo na França

A rotina do guarda municipal Marcelo Lima, de 48 anos, já seria atarefada o bastante com as demandas do Grupamento de Defesa e Proteção Ambiental (GPAm). Quando termina o turno, porém,o oficial abre facilmente mão do momento de descanso para trocar a farda por capacete, roupa esportiva e bicicleta. Apaixonado por ciclismo, Marcelo compete competitivamente na categoria Randonneur e sonha em conquistar um título mundial para o Brasil na categoria.

"Meu sonho é ser o primeiro gonçalense a ter a certificação da vitória no Paris-Brest-Paris", conta, entusiasmado, o atleta, em referência ao trajeto principal da competição Super Randonneur, organizada pelo Clube de Paris. A categoria reúne ciclistas para disputas de longas distâncias, geralmente acima dos 200 km.

Até hoje, nenhum gonçalense venceu a categoria oficialmente, segundo Marcelo. Há cerca de 13 anos, ele foca seus treinamentos na categoria para tentar quebrar essa barreira em alguma das próximas temporadas. Esse ano, para se preparar, ele já começou a treinar com uma corrida de 200 km em Saquarema, organizada pelo clube Lagos Randonneurs no último dia 3 de junho.

Pela longa corrida, 30 ciclistas saíram de Saquarema em direção a Praia Seca, Figueira, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia e Rio Bonito, antes de retornar à Saquarema. Marcelo fez o percurso em 9h40, ou 12h30 contando paradas em postos de controle e abastecimento. A disputa não foi nada fácil. "Senti muito desconforto e dores abdominais nos primeiros 100 km, sofri durante horas. Mas são coisas de Provas Randonneurs; os ciclistas se acostumam a sofrer um pouco de tudo, tendo em vista que passamos por muitas horas em cima da bike", ele explica.

Mesmo assim, ele segue competindo e participando de disputas na expectativa de chegar aos 600 km, que é o tamanho total do trajeto na prova da França. Para ampliar o condicionamento físico, ele investe também em um treinamento de musculação e natação entre as demandas do esporte e da vida pessoal. "Não é fácil. Tem dia, por exemplo, que, para poder otimizar já, vou trabalhar com a bicicleta no carro para ganhar tempo. E ainda tenho dois filhos, o trabalho da Guarda. Mas tá dando certo", ele conta, enfatizando o apoio da família e dos colegas do Grupamento, sob a direção do comandante F. Mendes.

O costume dos desafios Marcelo já tem; apesar do foco no randonneur ter pouco mais de uma década, ele já pedala competitivamente em outras categorias desde o início dos anos 2000. "Comecei a andar de bicicleta aos 4 anos de idade, quando minha mãe me deu a primeira bicicleta. Morava no Barro Vermelho. Joguei minha primeira bicicleta no valão e ali começou minha história de amor. Sempre pedalei, fui vice-campeão estadual de ciclismo nas provas de montanha e contra relógio", ele rememora.

Seu próximo desafio acontece em outubro, quando enfrenta o Brevet 300 km. Enquanto isso, Marcelo foca em treinamento e compartilha sua trajetória no YouTube e em seu perfil nas redes sociais.