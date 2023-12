Homem que teve pênis cortado pela esposa diz que perdoa mulher

O homem que teve seu pênis arrancado pela própria esposa, que o acusa de tê-la traído com a sobrinha menor de idade, disse que perdoa a mulher pelo crime. Em entrevista a emissora TV Thathi, o homem comentou o episódio e afirmou que pretende colocar uma prótese no lugar do membro.

O homem contou que, no dia do crime, que aconteceu no último dia 22, ele recebeu mensagens "sedutoras" da companheira, que a convidou para ter relações sexuais. Foi nas preliminares do 'ato' que ela o surpreendeu, cortando o órgão genital com uma navalha.

"Foi tudo muito rápido. A luz estava apagada. Ela acariciou [meu pênis] e, em seguida, cortou. Senti minha virilha esquentar. Aí eu empurrei ela, coloquei mão no órgão e estava jorrando muito sangue. Eu perguntei: ‘Por que você fez isso?", contou o homem.

Ele relatou ter saído na mesma hora e ido, andando, até um pronto socorro em Atibaia, São Paulo, onde ocorreu o crime. Ele teria ido à unidade sangrando, enrolando a região do ferimento com um lençol. A mulher, por sua vez, jogou o pênis da vítima na privada e deu descarga.



Após o crime, ela se entregou espontaneamente à Delegacia de Atibaia e foi presa. Ela permanece detida desde então. Na entrevista, o homem afirma que, apesar do ocorrido, ele perdoou a mulher pelo ataque de raiva.

"Ela é uma pessoa que vai marcar negativamente a minha vida para sempre. Mas como eu estou falando a todo o momento, eu tenho fé, primeiramente, em Deus, e nada acontece na vida se não for a permissão de Deus. Infelizmente, aconteceu isso, ela fez essa tragédia, está pagando por isso. A questão, se eu perdoo ela, a verdade é quem tem que perdoar é Deus, mas, sim, da minha parte, ela está perdoada", afirmou o homem.

A vítima já recebeu alta hospitalar e segue se recuperando. Ele disse que ainda não foi liberado para voltar a trabalhar e pretende, em breve, colocar uma prótese do órgão no local.