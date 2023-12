Polícia interdita clínica de estética irregular em shopping de luxo na Zona Oeste do Rio

Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) conduziram a ação - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) conduziram a ação - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) interditaram, nesta quarta-feira (27), uma clínica de estética em um shopping center de luxo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O estabelecimento tinha uma sala de cirurgia clandestina.

No ambiente improvisado, os agentes encontraram provas de que eram realizados procedimentos como lipoaspiração, mamoplastia e mastopexia – os implantes de silicone –, além de outras cirurgias que precisariam de estrutura para possíveis intercorrências. Não havia, contudo, equipamentos de suporte para tais procedimentos, como desfibrilador, maquinários específicos de UTI ou contratos com ambulâncias e hospitais de retaguarda.

Leia também:

Acusado de matar companheira é preso quase 20 anos após crime

'Batedor' de quadrilha durante roubos de veículos na Zona Norte é preso por policiais civis



O local não tinha licença sanitária para a realização de procedimentos estéticos invasivos e, ainda assim, oferecia os serviços aos clientes e fazia livres divulgações nas redes sociais.



Os sócios do local são proprietários de outras clínicas de estética na cidade e já eram investigados por uma fraude milionária envolvendo reembolsos de operadoras de plano de saúde. Eles não foram encontrados no estabelecimento, mas vão responder por crimes contra as relações de consumo. A gerente da clínica foi conduzida à delegacia, onde prestou depoimento.