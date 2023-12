Mulher corta pênis do marido após descobrir traição com sobrinha

Uma mulher, de 34 anos, confessou ter cortado o pênis do marido, na madrugada desta sexta-feira (23), na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. A esposa jogou o órgão em uma privada e, na sequência se entregou em uma delegacia.

Ela relatou à polícia, por meio do boletim de ocorrência, que, no dia do seu aniversário, descobriu que o seu marido há estava traindo com uma sobrinha de apenas 15 anos de idade.

Em depoimento, a esposa contou que simulou que teria uma relação sexual com o marido, tendo amarrado suas mãos usando uma calcinha e, quando o homem de 39 estava com pênis ereto, o cortou utilizando uma navalha. Posteriormente, ela fotografou o pênis do marido e, depois, o lançou dentro da privada com o intenção de que o órgão genital não fosse reimplantado.

Leia também

➢ Mulher é morta esfaqueada em Búzios

➢ Dois homens são presos em confronto com armas de fogo, em SG

Ainda de acordo com o B.O, o homem saiu para procurar socorro, enquanto a mulher encontrou com o irmão e foi à delegacia de plantão de Atibaia, onde confessou o crime.



O irmão da mulher contou aos policiais que ouviu os gritos do cunhado pedindo socorro e que o marido foi à UPA a pé para buscar atendimento. A vítima foi encaminhada para o Hospital Universitário São Francisco, segundo informações do G1. O estado de saúde dele ainda não havia sido informado até a realização da matéria.

A ocorrência foi registrada como tentativa homicídio na delegacia de Atibaia. Porém, por ter se apresentado espontaneamente ao local, a criminosa responderá pelo crime em liberdade.