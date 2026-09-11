Mendonça inclui Flávio Bolsonaro como investigado no caso Dark Horse

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, no caso envolvendo o filme Dark Horse. A informação consta em um relatório do STF sobre a investigação, que teve o sigilo retirado na quinta-feira (10).

Flávio Bolsonaro foi incluído no procedimento em 22 de julho. A informação havia sido antecipada pelo Metrópoles, na coluna de Igor Gadelha. A investigação apura repasses que somam R$ 61 milhões feitos por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a pedido de Flávio Bolsonaro, além do destino dos recursos. Uma das suspeitas é de que parte do dinheiro tenha sido usada para financiar ações consideradas criminosas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

O pedido para abrir a investigação partiu da Polícia Federal e teve autorização da Procuradoria-Geral da República (PGR). No documento, Mendonça autorizou a abertura de um procedimento ligado ao inquérito que já tramita no STF. A investigação deve apurar suspeitas de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros possíveis delitos relacionados ao financiamento da produção de Dark Horse.

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O caso

Dark Horse é um longa-metragem ainda não lançado que conta a trajetória de Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. O STF apura o financiamento do filme em dois inquéritos. Um deles investiga a suspeita de desvio de emendas parlamentares para a produção. O outro trata dos R$ 61 milhões repassados por Daniel Vorcaro para financiar a obra.

Com a decisão de Mendonça, Flávio Bolsonaro passou a ser oficialmente investigado no caso.