Itaboraí tem mudanças em locais de votação para as Eleições 2026
Eleitores de diferentes seções devem ficar atentos aos novos endereços antes de sair de casa para votar.
Conforme orientação da 151° Zona Eleitoral TRE - RJ, os eleitores de Itaboraí que participarão das Eleições 2026 devem ficar atentos às mudanças nos locais de votação. A Justiça Eleitoral alterou o endereço de algumas seções no município, e os eleitores precisam conferir previamente onde deverão votar.
Em todo o estado, 268 locais de votação foram modificados, por motivos que incluem questões de segurança, acessibilidade, mudanças ou fechamento de estabelecimentos e condições estruturais.
Os eleitores que anteriormente votavam na Escola Municipal Genésio da Costa Cotrin deverão passar a votar na Escola Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu, localizada na Avenida Hedevilson Barreto Cardoso, s/nº, em Nancilândia, próximo ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior.
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Os eleitores que votavam no Departamento de Estrada e Rodagem e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais passarão a votar no Instituto Federal Fluminense (IFF), na Rua Izaura Pantoja, 167, em Nova Cidade, próximo à Padaria Lady Day.
Também houve alterações envolvendo eleitores que votavam no CIEP 452 – Joaquim Pedro de Andrade: Seções 038, 039, 040, 041, 043, 044, 045 e 047: passaram para o C.E. Dr. Moacyr Meirelles Padilha;
Seção 042: passa para a E.M. Ar. Antônio Alves Viana;
Seção 0229: passa para a E.M. Jornalista Alberto Torres;
Seção 046: passa para o CEMEI Kauã Ferreira Martins.
Já os eleitores que votavam na E.M. Juíza Patrícia Lourival Acioli passarão a votar na E.M. Luzia Gomes de Oliveira e quem votava na E.M. Santos Dumont deverá comparecer à E.M. José Ferreira.
O TRE-RJ recomenda que o eleitor confira o local e o número da seção eleitoral com antecedência. A consulta pode ser feita pelo e-Título ou pelo portal da Justiça Eleitoral.
A consulta já está disponível e deve ser feita antes do dia da votação para evitar deslocamentos desnecessários ou dúvidas na hora de encontrar a seção. O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 4 de outubro.
Por orientação do TRE-RJ o eleitor deve verificar especificamente o seu local e sua seção, mesmo que já esteja acostumado a votar em determinado endereço.
Serviço
Consulta local de votação:
https://www.tre-rj.jus.br/servicos-eleitorais/situacao-e-local-de-votacao