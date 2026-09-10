Itaboraí tem mudanças em locais de votação para as Eleições 2026

Em todo o estado, 268 locais de votação foram modificados, por motivos que incluem questões de segurança, acessibilidade, mudanças ou fechamento de estabelecimentos - Foto: Divulgação

Em todo o estado, 268 locais de votação foram modificados, por motivos que incluem questões de segurança, acessibilidade, mudanças ou fechamento de estabelecimentos - Foto: Divulgação

Conforme orientação da 151° Zona Eleitoral TRE - RJ, os eleitores de Itaboraí que participarão das Eleições 2026 devem ficar atentos às mudanças nos locais de votação. A Justiça Eleitoral alterou o endereço de algumas seções no município, e os eleitores precisam conferir previamente onde deverão votar.

Em todo o estado, 268 locais de votação foram modificados, por motivos que incluem questões de segurança, acessibilidade, mudanças ou fechamento de estabelecimentos e condições estruturais.

Os eleitores que anteriormente votavam na Escola Municipal Genésio da Costa Cotrin deverão passar a votar na Escola Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu, localizada na Avenida Hedevilson Barreto Cardoso, s/nº, em Nancilândia, próximo ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior.

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Os eleitores que votavam no Departamento de Estrada e Rodagem e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais passarão a votar no Instituto Federal Fluminense (IFF), na Rua Izaura Pantoja, 167, em Nova Cidade, próximo à Padaria Lady Day.

Também houve alterações envolvendo eleitores que votavam no CIEP 452 – Joaquim Pedro de Andrade: Seções 038, 039, 040, 041, 043, 044, 045 e 047: passaram para o C.E. Dr. Moacyr Meirelles Padilha;

Seção 042: passa para a E.M. Ar. Antônio Alves Viana;

Seção 0229: passa para a E.M. Jornalista Alberto Torres;

Seção 046: passa para o CEMEI Kauã Ferreira Martins.

Já os eleitores que votavam na E.M. Juíza Patrícia Lourival Acioli passarão a votar na E.M. Luzia Gomes de Oliveira e quem votava na E.M. Santos Dumont deverá comparecer à E.M. José Ferreira.

O TRE-RJ recomenda que o eleitor confira o local e o número da seção eleitoral com antecedência. A consulta pode ser feita pelo e-Título ou pelo portal da Justiça Eleitoral.

A consulta já está disponível e deve ser feita antes do dia da votação para evitar deslocamentos desnecessários ou dúvidas na hora de encontrar a seção. O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 4 de outubro.

Por orientação do TRE-RJ o eleitor deve verificar especificamente o seu local e sua seção, mesmo que já esteja acostumado a votar em determinado endereço.

Serviço

Consulta local de votação:

https://www.tre-rj.jus.br/servicos-eleitorais/situacao-e-local-de-votacao