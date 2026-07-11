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Moraes suspende visitas de Flávio ao pai Jair Bolsonaro por 90 dias

Decisão veio após senador divulgar carta escrita pelo ex-presidente nas redes sociais

relogio min de leitura | Redação 13 de julho de 2026 - 17:52
Moraes suspende visitas de Flávio ao pai Jair Bolsonaro por 90 dias
Moraes suspende visitas de Flávio ao pai Jair Bolsonaro por 90 dias -

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, suspendeu nesta segunda-feira (13), por 90 dias, o direito de visita do senador Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. A decisão foi motivada pela divulgação, no último sábado (11), de um vídeo em que o senador lê uma carta escrita pelo ex-presidente com manifestação de apoio à sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições deste ano.

Além de suspender as visitas, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro esclareça se o ex-presidente tinha conhecimento prévio de que a carta seria divulgada publicamente. Se confirmado, a conduta poderá caracterizar descumprimento das condições impostas para o cumprimento da prisão domiciliar, especialmente da proibição de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente, por meio de terceiros. O ministro também determinou que o Ministério Público Eleitoral (MPE) apure se o conteúdo divulgado configura propaganda eleitoral antecipada, cuja caracterização depende da análise do conteúdo e do contexto da manifestação.

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Na carta lida por Flávio Bolsonaro, o ex-presidente se refere ao filho como porta-voz e pede união dos aliados de direita em torno de sua candidatura. De acordo com Moraes, a forma como a mensagem foi apresentada pelo senador, que descreveu o conteúdo como um recado importante destinado a toda a nação, indica que Jair Bolsonaro poderia ter ciência de que o conteúdo seria divulgado publicamente, hipótese que, na avaliação do ministro, caracterizaria desvio de finalidade do direito de visita.

11 de julho de 2026, Carta aos brasileiros
11 de julho de 2026, Carta aos brasileiros |  Foto: Reprodução/Flávio Bolsonaro

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde março deste ano, quando o STF concedeu o benefício por razões humanitárias no processo em que o ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Entre as condições impostas para o cumprimento da pena em casa está a proibição de utilizar redes sociais, diretamente ou por meio de terceiros, conforme estabelecido na decisão judicial.

Na decisão, Moraes afirma ainda que a conduta não seria inédita. Um episódio semelhante já havia ocorrido em agosto do ano passado, quando pai e filho, produziram em conjunto material com finalidade política em meio às mesmas restrições impostas pela Justiça. Para Moraes, essa reincidência reforçou a necessidade de suspender imediatamente as visitas como forma de evitar novos episódios até que a situação seja esclarecida.

A legislação eleitoral brasileira permite que pré-candidatos sejam mencionados publicamente e tenham suas qualidades exaltadas antes do início oficial da campanha. No entanto, a Justiça Eleitoral analisa o conjunto da mensagem para verificar se houve propaganda eleitoral antecipada, considerando não apenas a existência de pedido explícito de voto, mas também o contexto e o potencial de promoção da candidatura. Caberá agora ao Ministério Público Eleitoral avaliar se esse é o caso da carta divulgada por Flávio Bolsonaro.

A defesa de Jair Bolsonaro ainda não se manifestou publicamente sobre o prazo determinado por Moraes até a conclusão desta matéria.

Leia na íntegra a decisão de suspensão

Tags:

alexandre de moraes Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro STF

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