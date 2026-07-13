"Não acredito que seja o Lula", dispara Cabo Daciolo sobre identidade e vitalidade do presidente

O ex-deputado federal e pré-candidato à Presidência da República, Cabo Daciolo (Mobiliza), afirmou que não acredita que o presidente Lula seja quem diz ser. Para sustentar seu ponto de vista, ele mencionou o estado de saúde supostamente frágil de Lula, de 80 anos, e ressaltou que o petista costuma usar as redes sociais para demonstrar vitalidade e a prática de exercícios físicos. Daciolo é amplamente conhecido por suas declarações polêmicas.

“Posso falar uma coisa polêmica para todos os ouvintes aqui? Vou falar agora, porque senti no coração. Estava em silêncio, esperando uma ordem divina para falar. Eu não acredito que esse camarada que está andando pelo Brasil todo, dizendo que é o Lula, seja de fato o Lula”, disparou Daciolo durante entrevista a um podcast com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube.

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Para defender sua tese, o ex-deputado explicou que não consegue compreender como um idoso que já passou por várias cirurgias “continua correndo igual a uma gazela, igual a uma criança”.

“Eu não acredito que esse cara seja o Lula, simples assim”, continuou.

Pouco antes de questionar a identidade do atual presidente, Daciolo também afirmou que não acredita que o ex-presidente JairMessias Bolsonaro tenha sido vítima de uma facada durante a campanha eleitoral de 2018. “Nunca acreditei nisso. Para mim, aquilo foi um fato montado, tanto é que nunca investigaram aquilo ali a fundo até hoje”, declarou.

Ao longo da entrevista, o pré-candidato à Presidência alegou que seus eleitores e ouvintes entendem o que ele diz. Segundo Daciolo, as declarações que hoje são apontadas como "loucura" acabam se confirmando no futuro.

“As coisas que eu falo parecem loucura para muitos. Em 2018, quando falei de Nova Ordem Mundial, Illuminati, maçonaria, redução populacional e que viria uma enfermidade, disseram que eu era louco. Mas as coisas aconteceram, e as pessoas passaram a me ouvir”, comentou.



Apesar de insistir que o atual presidente da República é um impostor, Daciolo não revelou quem teria assumido a identidade de Lula.