Governo do Estado suspende programa de videomonitoramento que teria custo de R$ 2 bilhões
O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (09/07)
min de leitura | Redação 10 de julho de 2026 - 07:52
O Governo do Estado suspendeu o Programa Sentinela. Criado na gestão passada, o projeto tinha custo estimado de R$ 2 bilhões e previa a instalação de 200 mil câmeras em todo o estado. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (09/07).
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A decisão faz parte do processo de revisão administrativa de programas, contratos e despesas em andamento. O objetivo é cortar gastos considerados muito altos e adequar as iniciativas às prioridades da administração pública.