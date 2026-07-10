Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1203 | Euro R$ 5,8571
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Governo do Estado suspende programa de videomonitoramento que teria custo de R$ 2 bilhões

O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (09/07)

relogio min de leitura | Redação 10 de julho de 2026 - 07:52
Criado na gestão passada, o projeto tinha custo estimado de R$ 2 bilhões e previa a instalação de 200 mil câmeras em todo o estado
Criado na gestão passada, o projeto tinha custo estimado de R$ 2 bilhões e previa a instalação de 200 mil câmeras em todo o estado -

O Governo do Estado suspendeu o Programa Sentinela. Criado na gestão passada, o projeto tinha custo estimado de R$ 2 bilhões e previa a instalação de 200 mil câmeras em todo o estado. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (09/07).

Leia também: 

Delas Running Club promove corrida gratuita de 4 km para mulheres no Centro de São Gonçalo

Polícia Civil investiga lista de colégio em que estudantes são classificadas por conotação sexual no RJ

A decisão faz parte do processo de revisão administrativa de programas, contratos e despesas em andamento. O objetivo é cortar gastos considerados muito altos e adequar as iniciativas às prioridades da administração pública.

Matérias Relacionadas