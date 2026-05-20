Confusão em ato sobre uso de banheiros por pessoas trans termina com vereadora ferida em shopping de Niterói

Uma discussão política em torno do uso de banheiros por pessoas trans terminou em confusão na noite desta terça-feira (19), no Plaza Shopping, em Niterói. A parlamentar Benny Briolly havia organizado uma mobilização para denunciar casos de transfobia e defender o direito de pessoas trans utilizarem banheiros de acordo com sua identidade de gênero, mas decidiu suspender o ato devido a questões de segurança.

Mesmo após o cancelamento da concentração pública, Benny compareceu ao estabelecimento e, segundo relatos divulgados por ela e por apoiadores nas redes sociais, a vereadora teria ficado ferida ao tentar entrar no banheiro feminino durante o tumulto. Ela afirma ter sido empurrada e atingida por spray de pimenta.

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A parlamentar também relatou ter batido a cabeça durante a confusão e precisado de atendimento médico antes de ser encaminhada, de ambulância, ao Hospital Municipal Carlos Tortelly. A situação ainda provocou tensão entre grupos ligados ao PT e ao PL que estavam no local.

Segundo postagens nas redes sociais, Douglas Gomes esteve no shopping acompanhado dos parlamentares Allan Lyra e Fernanda Loubac após tomar conhecimento da mobilização. Em vídeos publicados pelo próprio vereador, é possível vê-lo discursando em cima de uma mesa na praça de alimentação contra a presença de mulheres trans em banheiros femininos.