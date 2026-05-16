Governo do Estado articula ações para acelerar consultas e cirurgias no Rio

O objetivo é reduzir o tempo de espera da população por atendimentos especializados, a partir da integração entre estados, municípios e unidades de saúde - Foto: Divulgação

O objetivo é reduzir o tempo de espera da população por atendimentos especializados, a partir da integração entre estados, municípios e unidades de saúde - Foto: Divulgação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro está articulando ações para ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias especializadas na rede pública de saúde, por meio do programa Agora Tem Especialistas.

Nessa sexta-feira (15), o secretário de Saúde, Ronaldo Damião, se reuniu com representantes do Ministério da Saúde para ampliar a adesão dos municípios fluminenses ao projeto do Governo Federal. O objetivo é reduzir o tempo de espera da população por atendimentos especializados, a partir da integração entre estados, municípios e unidades de saúde.

Como parte da estratégia, a Secretaria de Estado de Saúde vai acompanhar o processo para garantir que os recursos disponíveis sejam utilizados de forma mais eficiente. Técnicos da pasta vão apoiar os 92 municípios do estado na elaboração de planos e no melhor aproveitamento dos recursos destinados ao programa. Dessa forma, será possível aumentar a oferta de cuidado integrado, consultas e cirurgias eletivas em áreas de grande demanda.

"O Rio tem potencial para se tornar referência nacional. Nossa prioridade é fazer com que esses recursos cheguem efetivamente à população, ampliando os atendimentos e reduzindo o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Vamos atuar de forma mais próxima dos municípios para acelerar os atendimentos especializados e ampliar a oferta de cuidado integrado em todo o estado", afirmou o secretário Ronaldo Damião.

O programa Agora Tem Especialistas contempla áreas estratégicas como Cardiologia, Ortopedia, Oftalmologia, Oncologia e Ginecologia. Os atendimentos podem ser realizados por hospitais estaduais, federais, universitários e unidades contratualizadas ao SUS.