Lula lidera cenários contra Flávio Bolsonaro em nova pesquisa

Vazamento de conversas com Vorcaro influenciaram na queda de Flávio Bolsonaro em pesquisa - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados.

Vazamento de conversas com Vorcaro influenciaram na queda de Flávio Bolsonaro em pesquisa - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados.

Uma pesquisa divulgada nesta terça (19), aponta para vantagem do presidente Lula (PT) contra o pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL), no primeiro e segundo turno das eleições. O levantamento feito pela AtlasIntel/Bloomberg indica o efeito da divulgação de conversas entre o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Flávio se tornou alvo de polêmica recentemente ao serem divulgadas conversas onde ele cobra dinheiro de Vorcaro para a produção do filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, intitulado Dark Horse.

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A pesquisa, feita pela AtlasIntel para a Bloomberg, entrevistou 5.032 pessoas entre 13 e 18 de maio de 2026. De acordo com levantamento, Lula lidera as intenções de voto com 47%, seguido de Flávio com 34,3%.

Flávio Bolsonaro teve queda de 5,4 pontos percentuais desde a última pesquisa divulgada pela AtlasIntel, em abril, quando somou 39,7% das intenções de voto. Já Lula, que antes aparecia com 46,6%, subiu 0,4 pontos.

Já para o segundo turno, os resultados foram os seguintes:

Lula (PT): 48,9%

Flávio Bolsonaro (PL): 41,8%

Brancos/nulos/não souberam responder: 9,3%

Na divulgação de abril, os dois apareciam tecnicamente empatados, com uma pequena vantagem para Flávio que marcou 47,8%, contra 47,5% de Lula.

De acordo com a pesquisa, 95,6% dos entrevistados disseram ter conhecimento dos vazamentos. 65,2% afirmaram que as informações não os surpreenderam. Já para 45,1%, esse caso enfraqueceu bastante a candidatura de Flávio.