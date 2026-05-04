Lula vai aos EUA para se encontrar com Trump na próxima quinta-feira

O presidente Luiz Inácio da Lula da Silva (PT) vai à Washington, nos Estados Unidos, na próxima quarta-feira (6), para se encontrar com o presidente Donald Trump. A reunião entre os dois governantes estava em pauta desde dezembro.

Os assuntos do encontro devem variar, mas serão, principalmente, para resolver questões comerciais depois das tensões envolvendo impostos e taxação em produtos exportados pelo Brasil. Além disso, também devem ser abordados temas como a situação na Venezuela, as terras raras, facções criminosas como grupos terroristas e outros assuntos.

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A negociação para a visita acontece desde janeiro, quando ambos conversaram pelo telefone por 50 minutos, e demonstraram o interesse em realizar um encontro presencialmente para resolver suas diferenças. O encontro estava com previsão de acontecer em março, mas foi adiado por conta da guerra no Oriente Médio.

Desde então, Lula veio à público criticar Trump por conta da guerra no Irã. Porém, também foi compreensivo com a questão do atentado no jantar de correspondentes em Washington. O sinal verde para a viagem vem depois de derrotas internas para o governo Lula, como a rejeição de Jorge Messias na indicação para o STF, e também a queda do veto ao PL da Dosimetria.

Outro caso que criou conflito entre os presidentes foi a prisão de Alexandre Ramagem, ex-deputado. Neste caso, Trump retirou as credenciais do delegado brasileiro responsável pela prisão do deputado, e o Brasil acompanhou a decisão.