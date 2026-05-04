Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compara corrida à Presidência com partida de futebol

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), comparou partidas de futebol com as eleições, em um vídeo publicado no X, onde surge em campo com congressistas, neste domingo (3).

"Um bom jogador tem que ser disciplinado, ter liderança e, claro, habilidade", disse o político. "Vão querer me perseguir em campo por causa das minhas habilidades, mas não vai dar certo. Vamos conseguir vencer essa partida. Chamamos aqui os parlamentares, a nossa base, pessoal aliado que está no dia a dia no Congresso Nacional e está lutando pelo povo brasileiro. Então, é uma grande honra jogar ao lado deles aqui e, com esse time maravilhoso, não tem como a gente perder", afirmou Flávio.

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"Queria agradecer, primeiramente, a Deus, que deu essa vitória para a gente. Aí, deu mole para mim dentro da área, meti três 'golzin', pedindo música e o hino da vitória, igual ao que a gente vai ter em outubro para resgatar esse Brasil", encerrou.

No futebol, cada passe mostra que ninguém vence sozinho. A força está na união. Juntos, ninguém segura nosso time! pic.twitter.com/JEgRcAmmug — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 4, 2026

Uma pesquisa feita pela Nexus Pesquisa e Inteligência, junto com a BTG Pactual, divulgada na última segunda-feira (27), indicou que há uma cenário de polarização entre o senador e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo os dados, caso o segundo turno ocorresse hoje, Lula teria 46% de votos, enquanto Flávio Bolsonaro teria 45%. A margem percentual de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.