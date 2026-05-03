Douglas Ruas cumpre agenda em Tanguá com caminhada e encontro com lideranças

Ruas esteve acompanhado do ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual Rodrigo Medeiros, além dos deputados federais Dani Cunha e Altineu Côrtes - Foto: Divulgação

Ruas esteve acompanhado do ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual Rodrigo Medeiros, além dos deputados federais Dani Cunha e Altineu Côrtes - Foto: Divulgação

O pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas (PL), cumpriu agenda neste sábado (2) em Tanguá, na Região Metropolitana. A programação incluiu uma caminhada pelo centro da cidade, visita a ruas que receberam recapeamento durante sua gestão à frente da Secretaria das Cidades e uma reunião com lideranças locais.

Ruas esteve acompanhado do ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual Rodrigo Medeiros, além dos deputados federais Dani Cunha e Altineu Côrtes.

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“Estar nas cidades, conversar com a população e acompanhar de perto o que foi feito é fundamental para seguir avançando com projetos que realmente atendam às necessidades de cada região”, afirmou Ruas.