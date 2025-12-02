Lula liga para o Trump para negociar redução de tarifas e combate ao crime organizado

Os presidentes telefonaram para tratar das tarifas impostas em produtos brasileiros e o combate ao crime organizado - Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um telefonema a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, para tratar de produtos brasileiros que ainda sofrem com sobretaxa e sobre a cooperação em relação ao combate do crime organizado internacional, na tarde desta terça-feira (2).

As informações sobre a conversa vieram de uma nota lançada pelo Palácio do Planalto que afirma que Lula enxergou de maneira positiva a decisão dos EUA em retirar a tarifa adicional de 40% de alguns produtos brasileiros, mas destacou que ainda existem produtos que necessitam ser negociados com urgência.

Lula também destacou a urgência de melhorar a parceria com os EUA para combater o crime organizado internacional. O presidente Trump disse que estava disposto a trabalhar junto com o Brasil e irá apoiar as iniciativas para enfrentar organizações criminosas.

Os dois presidentes concordaram e vão voltar a conversar em breve para tratar das iniciativas.