Douglas Ruas pede ao STF para assumir imediatamente o governo do RJ

O deputado estadual Douglas Ruas (PL) foi eleito presidente da Alerj e quer assumir o governo do Estado - Foto: Alex Ramos/Alerj

O deputado estadual Douglas Ruas (PL) foi eleito presidente da Alerj e quer assumir o governo do Estado - Foto: Alex Ramos/Alerj

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o deputado Douglas Ruas (PL), pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para assumir imediatamente o governo do estado. A solicitação foi protocolada nesta quinta-feira (23).

O pedido de Ruas foi encaminhado ao relator do caso, o ministro do STF, Luiz Fux, e se baseia na eleição do deputado para a presidência da Alerj, na última sexta-feira (17). Segundo a solicitação, a escolha de Ruas configura um “fato novo” que alteraria a atual situação de interinidade no comando do Executivo estadual.

O Supremo Tribunal Federal ainda não tomou uma decisão sobre o pedido.

Leia também:

INSS disponibiliza mais de 2.700 vagas para atendimentos extras de avaliação social e perícia médica no Rio



Éder Militão sofre lesão muscular e vira preocupação para a Seleção a semanas da Copa



No documento, a Alerj argumenta que, com a posse de um novo presidente, deve ser restabelecida a ordem sucessória prevista na Constituição estadual, que coloca o chefe do Legislativo como o próximo na linha para assumir o governo em caso de dupla vacância.

A petição pede a concessão de uma decisão provisória para que haja a “imediata transferência do exercício interino da chefia do Poder Executivo” ao presidente da Alerj.

Atualmente, o governo do estado segue sob comando do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Ricardo Couto, por determinação do próprio STF.

A Corte definiu que ele siga no cargo até uma definição sobre o modelo de escolha do novo governador.

Douglas Ruas foi eleito e empossado presidente da Alerj em uma votação sem concorrentes e sob contestação judicial. A eleição ocorreu no dia 17 de abril, com 44 votos favoráveis e 1 abstenção, enquanto partidos de oposição boicotaram o pleito.

Ao todo, 25 deputados de 9 partidos não participaram da votação e afirmaram que recorreriam ao STF. Eles criticam o modelo de votação aberta, que, segundo a oposição, expõe parlamentares a pressões.