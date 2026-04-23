Éder Militão sofre lesão muscular e vira preocupação para a Seleção a semanas da Copa

O clube europeu não deixou claro qual será o tempo de recuperação do zagueiro - Foto: Reprodução/Instagram

O clube europeu não deixou claro qual será o tempo de recuperação do zagueiro - Foto: Reprodução/Instagram

O Real Madrid divulgou nesta quinta-feira (23) que o zagueiro brasileiro Éder Militão sofreu uma lesão muscular que pode deixá-lo várias semanas fora dos gramados, o que preocupa torcedores e a comissão técnica da Seleção Brasileira a menos de 50 dias para o início da Copa do Mundo.

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"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Éder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda", informou o Real Madrid em comunicado divulgado.

O clube europeu não deixou claro qual será o tempo de recuperação do zagueiro, disse apenas que ele precisaria de um tempo afastado. No entanto, a imprensa espanhola informou que Militão pode ficar semanas longe dos campos.

A lesão aconteceu na última terça-feira (21) durante partida do Campeonato Espanhol na qual o Real Madrid venceu por 2 a 1 contra o Alavés.