INSS disponibiliza mais de 2.700 vagas para atendimentos extras de avaliação social e perícia médica no Rio

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece 2.719 vagas para atendimentos extras no Rio de Janeiro. Os mutirões acontecem nos dias 25 e 26 de abril, com a realização de avaliações sociais e perícias médicas. As Agências da Previdência Social (APS) de Bangu, Cabo Frio, Duque de Caxias, Engenheiro Trindade, Nilópolis, Nova Iguaçu, Praça da Bandeira e Realengo recebem os atendimentos no próximo fim de semana.

Os mutirões têm como objetivo principal reduzir o tempo de espera na análise de requerimentos para acesso a benefícios assistenciais e previdenciários, de forma ágil e humanizada.

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Avaliação Social

As avaliações sociais ocorrerão nas agências de Duque de Caxias, Engenheiro Trindade, Nova Iguaçu e Realengo. Ao todo, serão disponibilizadas 300 vagas para atendimentos sociais nessas unidades. Parte dos assistentes sociais também dará apoio às equipes de perícia no atendimento aos segurados.

Confira as vagas de avaliação social por unidade:

Duque de Caxias - 70 vagas

Engenheiro Trindade - 100 vagas

Nova Iguaçu - 30 vagas

Realengo - 100 vagas

Perícia Médica

Os atendimentos de perícia médica acontecerão nas agências de Bangu, Cabo Frio, Duque de Caxias, Engenheiro Trindade, Nilópolis, Nova Iguaçu e Praça da Bandeira. Serão oferecidas 2.419 vagas para segurados que aguardavam avaliação médica. Dentre esse número, mais de mil vagas ainda podem ser preenchidas.

Confira o número de vagas de perícia por agência:

Bangu - 259 vagas / 94 vagas disponíveis

Cabo Frio - 480 vagas / 319 vagas disponíveis

Duque de Caxias - 356 vagas / 144 vagas disponíveis

Engenheiro Trindade - 216 vagas / 91 vagas disponíveis

Nilópolis - 144 vagas / 72 vagas disponíveis

Nova Iguaçu - 388 vagas / 194 vagas disponíveis

Praça da Bandeira - 576 vagas / 290 vagas disponíveis

Como participar

Para participar dos mutirões e agendar a avaliação, os interessados devem ligar para a Central 135 (segunda a sábado, das 7h às 22h) ou acessar o site/aplicativo Meu INSS.

Atendimentos realizados

No último sábado (18/04), 494 pessoas foram atendidas em mutirões de avaliação social no Rio de Janeiro. As Agências da Previdência Social (APS) de Campos dos Goytacazes, Miguel Lemos/Copacabana, Praça da Bandeira e São Gonçalo receberam os atendimentos do fim de semana.

Confira o número de atendimentos realizados em 18/04 em cada unidade:

Campos dos Goytacazes - 109 atendimentos

Miguel Lemos/Copacabana - 85 atendimentos

Praça da Bandeira - 138 atendimentos

São Gonçalo - 162 atendimentos