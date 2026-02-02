Governador Cláudio Castro lamenta morte em desabamento no Maracanã

O governador Cláudio Castro (PL) lamentou o falecimento de Michele Martins, de 40 anos, vítima de um desabamento na favela do Metrô, no Maracanã, na madrugada desta segunda-feira (2), após fortes chuvas que atingiram o estado. Ainda em sua fala, o governador elogiou os bombeiros envolvidos no resgate.

No total, nove pessoas ficaram feridas e uma adolescente de 14 anos precisou ser levada para o Hospital Municipal Salgado Filho. O desabamento aconteceu na Avenida Rei Pelé, próximo à Rua Oito de Dezembro. Ainda não há informações sobre o que teria causado o desabamento.

Na rede social X (antigo Twitter), Cláudio Castro prestou solidariedade aos familiares de Michele e ressaltou o “profissionalismo, a coragem e a dedicação” das equipes do Corpo de Bombeiros, que trabalharam no resgate durante a madrugada.

“Atuamos, desde o início dessa madrugada, com o nosso Corpo de Bombeiros para resgatar as vítimas. Conseguimos salvar nove pessoas, entre elas, uma menina, de 7 anos, filha da Michele, com vida”, disse o governador.

Agatha Valentina, de 7 anos, filha da vítima, também ficou soterrada. Entretanto, depois de cinco horas de trabalho, a menina conseguiu ser retirada com vida e foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar.



De acordo com o governador, a situação das chuvas no estado está sendo acompanhada por meio do “monitoramento contínuo da Defesa Civil e do Cemaden, em integração com os municípios”.