Policial militar morre após ser baleado durante ação em Guadalupe
Ele chegou a ser encaminhado ao centro cirúrgico, mas não resistiu
Na madrugada desta terça-feira (2), um policial militar morreu ao ser baleado por criminosos, em Guadalupe, na Zona Norte. O agente Marcelo de Lima Baltar foi atingido no pescoço.
Segundo a Polícia Militar, policiais do 41º BPM (Irajá) obtiveram informações sobre confrontos entre traficantes na comunidade Bairro 13, que faz parte do Complexo da Pedreira, e é uma região controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). A corporação informou que, quando os agentes entraram na Rua Francisco Portela, criminosos que fugiam em uma caminhonete preta atiraram contra a viatura.
Marcelo foi atingido no pescoço, sendo socorrido pelos policiais e levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ele chegou a ser encaminhado ao centro cirúrgico, mas não resistiu.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para descobrir o autor do crime.