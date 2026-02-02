Niterói segue em estágio de atenção em razão das fortes chuvas

Obras de macrodrenagem minimizaram impactos na Região Oceânica, em Charitas, no Badu, no Barreto e na Engenhoca - Foto: Divulgação - Leonardo Simplício

Obras de macrodrenagem minimizaram impactos na Região Oceânica, em Charitas, no Badu, no Barreto e na Engenhoca - Foto: Divulgação - Leonardo Simplício

Niterói está em estágio de atenção desde as 16h deste domingo (1º), por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade. Até o momento, não houve acionamento de sirenes ou registro de ocorrências graves. Equipes da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estão atuando na desobstrução de bueiros, e a NitTrans acompanha a situação para reduzir os impactos no trânsito.

Rio do Ouro, Jurujuba, Piratininga, Boa Vista, Tenente Jardim, Pé Pequeno, Coronel Leôncio, Morro do Estado, Caramujo e Cavalão foram as regiões onde mais choveu, com registro superior a 20mm de chuva em um período de 15 minutos.

Houve registros pontuais de alagamentos em algumas vias, causados principalmente pelo grande volume de chuva em um curto intervalo de tempo, mas a água escoou rapidamente, sem ocorrências graves, como nos casos da Avenida Jansen de Melo com Rua São Lourenço; Rua Doutor Paulo César; Rua Presidente Backer; Estrada Francisco da Cruz Nunes, na altura do Itaipu Multicenter, e Avenida Feliciano Sodré com Avenida Visconde do Rio Branco.

Nos últimos anos, o município investiu mais de R$ 1,5 bilhão em prevenção, com mais de 350 obras de contenção de encostas e mais de R$ 1 bilhão na implantação de infraestrutura e drenagem em cerca de 750 ruas da Região Oceânica.

As obras de macrodrenagem nos bairros da Região Oceânica, do Barreto, da Engenhoca, do Badu e de Charitas, entregues em dezembro do ano passado pela Prefeitura de Niterói, mostraram bons resultados durante as chuvas. As intervenções nessas localidades contribuíram para o rápido escoamento da água, evitando transtornos maiores à população. No Barreto e na Engenhoca, as obras de macrodrenagem foram realizadas em três etapas e implementaram 4,6 quilômetros de redes para solucionar problemas de alagamentos na região.

Já em Charitas, as obras foram realizadas na Avenida Prefeito Sílvio Picanço e nas ruas Murilo Portugal, Juiz Alberto Nader, Madre Maria Victória e Clotilde Linhares Pinsky. Os trabalhos incluíram a instalação de novas redes de águas pluviais e requalificação das calçadas e do asfalto.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforça que a população pode entrar em contato em caso de emergência pelos números 199, (21) 2620-0199 ou pelo telefone emergencial (21) 96658-0604.

A Prefeitura de Niterói também coloca à disposição canais oficiais com informações atualizadas 24 horas por meio do aplicativo Alerta DCNIT, mensagens SMS (40199) e grupos de WhatsApp.

A Clin reforça a importância de respeitar os horários da coleta de lixo e evitar o descarte irregular, que pode obstruir bueiros e agravar alagamentos.