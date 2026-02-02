Bombeiros resgatam nove vítimas após desabamento de imóvel no Maracanã

Nove pessoas foram resgatadas com vida, entre elas uma criança de sete anos - Foto: Divulgação

Nove pessoas foram resgatadas com vida, entre elas uma criança de sete anos - Foto: Divulgação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), atuou desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (02/02) no atendimento à ocorrência de desabamento de imóveis na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 298, no bairro do Maracanã, Zona Norte da capital. O incidente ocorreu após as fortes chuvas que atingiram o estado na noite deste domingo.

Nove pessoas foram resgatadas com vida, entre elas uma criança de sete anos, retirada dos escombros após permanecer soterrada por mais de cinco horas. Uma das vítimas foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho. A mãe da criança, Michele Martins, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Leia também:

Habitação abre novo agendamento para o Minha Casa Minha Vida

Concurso da Realeza marca reta final do Pré-Carnaval 2026 do Bloco Loucos pela Vida em Niterói

"Assim que tomei conhecimento do desabamento, determinei atenção total à região e prioridade absoluta no resgate de cada vítima. Estamos mobilizando todo nosso aparato para garantir uma resposta rápida e eficaz. Sabemos que uma criança foi resgatada com vida após mais de cinco horas sob os escombros e que sua mãe, Michele, infelizmente, não resistiu. Me solidarizo com os familiares e amigos nesse momento de dor", afirmou o governador Cláudio Castro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h33. Mais de 50 militares, de sete unidades operacionais, foram empenhados na operação, incluindo especialistas do Grupo de Operações Especiais (GOESP) e alunos do Curso de Operações de Salvamento em Desastres (COSD). A ação contou ainda com o apoio de 12 viaturas, utilizadas na remoção dos escombros e nas buscas pelas vítimas.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Monitoramento das Chuvas

O governador Cláudio Castro acompanha de forma permanente a situação das chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro, por meio do Comitê de Chuvas do Governo do Estado.

O Corpo de Bombeiros segue em estado de alerta para casos emergenciais. A Corporação foi acionada para cerca de 30 ocorrências relacionadas às chuvas, a maioria envolvendo cortes de árvores, inundações ou alagamentos. O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ) acompanha, 24 horas por dia, as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos no território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) acompanha o nível dos rios na capital, Região Metropolitana e Petrópolis.