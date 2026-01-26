Após queda de raio em ato de Nikolas Ferreira, quatro manifestantes continuam internados no DF

Ainda há pelo menos quatro pessoas internadas no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), depois que um raio caiu próximo à Praça do Cruzeiro, local onde ocorria o encerramento de uma ação comandada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), neste domingo (25).

Por meio de nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), informou que ao menos 27 pessoas deram entrada na unidade de saúde no domingo. Do número total, 22 pacientes receberam alta médica, além de uma ocorrência de evasão.

Leia também:

Caminhonete é flagrada transportando hidromassagem na Ponte Rio-Niterói

Preso homem suspeito de envolvimento na morte da própria mãe

“Na manhã desta segunda-feira (26/01), restaram apenas quatro pacientes em observação, podendo receber alta médica a qualquer momento”, informou a nota.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, cerca de 89 manifestantes precisaram de atendimento médico na Praça do Cruzeiro, em meio ao ato do parlamentar.

Grande parte dos atendidos estavam com quadro de hipotermia. Outras 47 pessoas precisaram ser encaminhadas para hospitais da localidade.

Ainda segundo o Iges-DF, 27 pessoas foram levadas para o Hospital de Base do Distrito Federal por causa da descarga elétrica. Enquanto outras 14 foram encaminhadas para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).