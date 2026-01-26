Caminhonete é flagrada transportando hidromassagem na Ponte Rio-Niterói

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a situação é considerada uma infração grave - Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a situação é considerada uma infração grave - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vídeos registrados na semana passada e que circulam nas redes sociais mostram uma caminhonete transportando uma hidromassagem no trecho da Ponte Rio-Niterói.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a situação é considerada uma infração grave, já que o transporte de carga acima do peso permitido ou com dimensões fora dos limites estabelecidos para o veículo não é autorizado.

A penalidade prevista para esse tipo de infração é a aplicação de multa de quase R$ 200, além da perda de pontos na carteira de habilitação.