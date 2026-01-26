Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2837 | Euro R$ 6,212
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Caminhonete é flagrada transportando hidromassagem na Ponte Rio-Niterói

A penalidade prevista para esse tipo de infração é a aplicação de multa de quase R$ 200

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de janeiro de 2026 - 09:51
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a situação é considerada uma infração grave
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a situação é considerada uma infração grave -

Vídeos registrados na semana passada e que circulam nas redes sociais mostram uma caminhonete transportando uma hidromassagem no trecho da Ponte Rio-Niterói.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a situação é considerada uma infração grave, já que o transporte de carga acima do peso permitido ou com dimensões fora dos limites estabelecidos para o veículo não é autorizado.

Leia também 

Primeiro hotel de luxo em Brasília, Torre Palace Hotel, é demolido por implosão

Incêndio de grandes proporções atinge galpão de fábrica de vidros na Zona Norte do Rio

A penalidade prevista para esse tipo de infração é a aplicação de multa de quase R$ 200, além da perda de pontos na carteira de habilitação.

Tags:

carga inadequada na ponte transporte inadequado

Matérias Relacionadas