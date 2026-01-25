Apoiadores de Nikolas Ferreira se assustam com raio que caiu enquanto aguardavam o deputado federal

O ato fazia parte do encerramento da chamada “Caminhada Pela Liberdade e Justiça” - Foto: Divulgação/ Pablo Valadares/ Câmara dos Deputados

O ato fazia parte do encerramento da chamada “Caminhada Pela Liberdade e Justiça” - Foto: Divulgação/ Pablo Valadares/ Câmara dos Deputados

Durante uma manifestação em Brasília neste domingo (25), um raio caiu nas imediações da Praça do Cruzeiro enquanto apoiadores aguardavam a chegada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O incidente aconteceu em meio a fortes chuvas que atingiam a capital federal e assustou grande parte dos presentes.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e prestaram atendimento às vítimas no local. Pelo menos 34 pessoas ficaram feridas, das quais 9 foram relatadas em estado grave e receberam socorro médico em unidades de saúde da cidade.

Leia também:

Piso do magistério terá ganho real em 2026; veja quanto aumentou!

Prefeito de Niterói vistoria obra de reforma do Cinema Icaraí

O ato fazia parte do encerramento da chamada “Caminhada Pela Liberdade e Justiça”, uma mobilização que começou na última segunda-feira (19) em Paracatu (MG) e percorreu cerca de 240 km até Brasília. O objetivo declarado pelo grupo era protestar contra decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionadas aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No momento em que a descarga elétrica atingiu o local, muitos participantes foram surpreendidos e chegaram a cair no chão devido à intensidade da descarga. Vídeos que circulam em redes sociais mostram manifestantes sendo socorridos por outros presentes e equipes de resgate.