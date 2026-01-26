Preso homem suspeito de envolvimento na morte da própria mãe

Um homem suspeito de envolvimento na morte da própria mãe foi preso depois de ser abordado por agentes do programa Segurança Presente, no Centro de Niterói, nesse domingo (25). No nome do suspeito havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de feminicídio.

Informações que constam no processo são de que a vítima foi encontrada já sem vida no interior da própria residência no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, na última terça-feira (20).

Leia também:

Entregador de pizza é morto a tiros enquanto trabalhava na Zona Oeste

Criminoso é preso em flagrante após assalto com arma falsa em Niterói

A prisão do filho da vítima ocorreu perto do cruzamento da Avenida Amaral Peixoto com a Avenida Visconde do Rio Branco. Enquanto realizavam patrulhamento de rotina, os agentes de Segurança Presente perceberam a atitude suspeita do homem, que mudou de direção e acelerou o passo ao notar a presença dos agentes. Durante a fuga, o homem parecia esconder algo sob a jaqueta.

Com isso, os agentes decidiram abordar o suspeito. O sistema de segurança foi consultado e houve a confirmação de um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Logo depois da abordagem, o homem foi encaminhado à 76ª DP (Centro), onde ele foi preso e continua à disposição da Justiça. A motivação do crime será investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).