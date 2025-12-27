PF cumpre 10 mandados de prisão por tentativa de golpe

Policiais federais cumprem 10 mandados de prisão domiciliar em nome dos condenados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo crime de tentativa de golpe de Estado, durante a manhã deste sábado (27).

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou as prisões domiciliares dos condenados, um dia depois da prisão no Paraguai, do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, durante uma tentativa de fuga em direção a El Salvador, usando documentos falsos.

Leia também:

PM e suspeito de tráfico são presos com arsenal de armas no Viaduto do Alcântara

Policial militar é baleado durante patrulhamento na RJ-104, em Itaboraí

De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, os principais alvos dos mandados são: Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro; Marília Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça; Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército; Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército; Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército; Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército; Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel do Exército e Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército.

Os condenados serão obrigados a usar tornozeleira eletrônica e a cumprir as medidas restritivas, que os proíbem de usar as redes sociais, de manter contato com os outros investigados, e também não têm permissão para receber visitas, além de deverem entregar os passaportes.

Ainda de acordo com a determinação de Alexandre de Moraes, também serão suspensos os documentos que permitem o porte de arma de fogo.

Segundo a Polícia Federal (PF), os mandados de prisão domiciliar estão sendo cumpridos em sete estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins, além do Distrito Federal. Uma parte das ações conta com o apoio do Exército Brasileiro.